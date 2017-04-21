Ordu'da 5 Yılda Verilen Silah Ruhsatı Sayısı

Ordu Emniyet Müdürlüğü, 2012-2017 yılları arasında verilen silah taşıma belgesi ve ruhsat sayısını açıkladı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "887 adet silah taşıma, bin 770 adet kamu görevlisi silah taşıma, 572 adet emekli kamu görevlisi silah taşıma, 4 bin 549 adet silah bulundurma sahibi vatandaşın ruhsat işi ve işlemleri yapıldı" ifadelerine yer verildi. - ORDU