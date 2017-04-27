Ordu'da 49 Dere Islah Edilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yükseklerden şehir merkezine inen dere ve dereciklerin aşırı yağmurlarda tıkanıp su baskınlarına sebep olmaması için çalışma başlattı.



DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Altınordu'nun Boztepe ve Eyüplü mahallesi ile Gülyalı'nın Turnasuyu yükseklerinden denize ulaşan derelerde taşkın ve rüsubat kontrolüne ilişkin ıslah çalışmaları başlatılıyor. İlk etapta toplam uzunlukları 60 km olan 49 derede yapılacak olan çalışma kapsamında harita çalışmaları yapıldı. Jeolojik raporlarının onaylanmasıyla birlikte dere ve dereciklerin taşkın ve rüsubat kontrolüne ilişkin çalışmalar başlatılacak. - ORDU