Ordu'da 4 Bin 353 Araç Trafikten Men Edildi

Ordu'da 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 235 bini aşkın araç denetlenirken, 4 bin 353 araç trafikten men edildi.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde Ocak-Aralık ayları arasında il genelinde yapılan denetimlerde 235 bin 668 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 44 bin 669 araca trafik kurallarını ihlal etmek suçlarından ceza uygulandı. Tüm bu denetimlerde 4 bin 353 araç trafikten men edildi. Uygulanan ceza ve trafikten men uygulamalarının yüzde 60'ının aşırı hız ihlalinden kaynaklanırken, bunu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, alkollü araç kullanmaktan, emniyet kemeri takmamak, cep telefonu ile konuşmak, fazla yolcu taşımak, kırmızı ışık ihlali takip etti.



Ordu'da 2015 yılında Ordu il genelindeki trafik noktalarında yapılan denetimlerde toplam 205 bin araç kontrol edilmiş, bu kontrollerde trafik kurallarına aykırı hareket etmekten toplam 62 bin 192 araca ceza kesilmiş, 3 bin 345 araç trafikten men edilmişti. - ORDU