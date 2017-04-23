Ordu'da 3 Yeni Futbol Sahası Yapılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 120 dönümlük alanda inşa edilecek 3 adet nizami futbol sahası ve 4 bin 500 kişilik tribünün yapımı için 15 Mayıs tarihinde ihaleye çıkılacağını söyledi.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş alanları spor kompleksi haline getirileceğini söyledi.



120 dönümlük alanda uygulanacak projeyle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Tenis kortun hemen yanındaki alana birinci amatör sahalar için yapacağımız tesis, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 15 Mayıs tarihinde ihaleye çıkıyor. Uluslararası kriterde 3 adet saha ve tenis kortunun da içinde bulunduğu alanı, tam bir spor kompleksine dönüştürüyoruz.



Buradaki tesisler, tenis kortu ve nizami futbol sahalarıyla amatör kulüplerin gelişmesine önemli katkı sunacak. 120 dönümlük sahayı, tenis ve alternatif spor kulüplerinin eğitim alanı olarak düşünüyoruz. Projemiz tamamlandığında inşallah bölgemizin en güzel spor komplesine kavuşmuş olacağız. Bizlere verdiği büyük destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Yapılacak tesislerin özellikleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, "2 adet 74 x 112 metre ölçülerinde sentetik futbol sahası ve 1 adet 74 x 112 metre doğal çim futbol sahası olmak üzere toplam 3 adet nizami futbol sahası, 4 bin 500 kişilik tribün, amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ofisler, soyunma odaları, dinlenme odaları ve kafeterya gibi birçok aktiviteyi içinde barındıracak olan sosyal tesis, otopark ve açık aktivite alanları olacak." diye konuştu.