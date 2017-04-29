Ordu'da 3 İlçe Müftüsü İhraç Edildi

Olağanüstü hal kapsamında yayınlanan son kararname ile Ordu'dan 3'ü ilçe müftüsü dahil 11 kişi memuriyetten ihraç edildi.



OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ordu'da 3 ilçenin müftüsü memuriyetten ihraç edildi. Buna göre daha önce açığa alınan eski İkizce Müftüsü Murat Çalı, eski Kabadüz Müftüsü Adem Kuş ve eski Kumru Müftüsü Aykut İli memuriyetten çıkarıldı. Yine Ordu Müftülüğü bünyesinde veri hazırlama memuru olarak görev yapan Sezai Yücesoy da kamu görevinden ihraç edildi.



Aynı kararname kapsamında Ordu Adliyesinde tekniker olarak görev yapan Mehmet Ergül ile Ferat Efil, Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak görev yapan Sadık Şahin Günay, Volkan Şimşek ve uzman olarak görev yapan Rabia Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmen olarak görev yapan Seyrat Yıldız Kırkaya, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Hakan Hekim kamu görevinden çıkarıldılar.



Kararname kapsamında göreve iade edilenler arasında Ordu'dan herhangi bir isim yer almadı. - ORDU