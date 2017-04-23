Ordu'da 23 Nisan Coşkusu
Ordu'da 23 Nisan coşkusuORDU'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Ordu'da 23 Nisan coşkusu
ORDU'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam etti. Burada düzenlenen törene Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, daire müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kutlama programı halk oyunları, dans gösterisi, müzik ve öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle devam etti. Etkinlikler Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği programıyla sona erdi.