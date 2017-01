Ordu'da 2. Ulugöl Yaylası Kış Festivali

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulugöl Yaylası Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu.



2500 rakımlı Ulugöl Yaylası'nda düzenlenen festivale, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Çevre illerden de katılımın olduğu festivalde kızak ve leğenle kayma yarışları düzenlendi. En iyi çoban köpeği yarışlarının da yapıldığı festival sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Davetlilere hamsi, patates, lahana çorbası ve turşu ikram edilen festival, yöresel sanatçıların söylediği türkülerle sona erdi.



Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivale yoğun katılım olduğunu belirterek, "Festival oldukça renkli geçti. Geçen yıllarda olduğu gibi hem yaz hem kış festivallerine destek veriyoruz. Bugün festivalimize katılan herkese teşekkür ederiz." dedi.



Festivalin her geçen yıl daha da iyi geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Gül, şunları söyledi:



"İlçemizi kış aylarında da nasıl canlı tutarızın yollarını aradık ve bulduk. Bu tür festivaller düzenleyerek ilçe esnafımızın da inşallah yüzünü güldüreceğiz. İnşallah seneye tüm derneklerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte daha geniş çaplı bir festival gerçekleştireceğiz. Bu festival geleneksel olarak her yıl sürecek. Hedefimiz her yıl katılımcı sayısını daha artırmak."



İsa Gül, festivalin yapılması noktasında kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.