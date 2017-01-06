Ordu'da 155 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçti

Ordu'da piyasa değeri 1 milyon TL olan 155 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir sahil yolu üzerinde izlediği tırı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şehir merkezine girmeden durdurdu. Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 155 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi.



Tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU