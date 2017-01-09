Ordu'da 11 İlçede Okullar Tatil Edildi

– ORDU'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 11 ilçede okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.



Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 10 Ocak Salı günü; Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Ulubey, Mesudiye, Kumru ve Korgan ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Öte yandan kentte kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için ekiplerin çalışması ise aralıksız sürüyor.



- Ordu