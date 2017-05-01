Ordu'da 1 Mayıs Kutlamaları
Ordu’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları KESK ve siyasi partilerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Ordu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları KESK ve siyasi partilerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Ordu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, 4 sendika genel merkezlerinin başka illerde düzenlenen kutlamalara katılmaları sebebiyle KESK Şubeler Platformu bünyesindeki sendikaların öncülüğünde yapıldı. Atatürk Anıtında gerçekleştirilen kutlamalara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Vatan Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi katıldı.
Anıtta gerçekleştirilen kutlamalar öncesi sendika ve partiler KESK önünde toplandı. Toplanan kalabalık Fidangör mevkiinden başlayarak Sırrı Paşa Caddesi üzerinden Köprübaşı mevkiine kadar yürüyüşe geçti. Köprübaşı mevkiinden sahil yoluna inen kalabalık sık sık slogan attı. Atatürk Anıtında toplanan kalabalık 1 Mayıs 1977 olaylarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan KESK Dönem Sözcüsü Ferit Ceylan, kutlamalara katılmayan diğer sendikaları eleştirdi. Ceylan, "Örgütlü bulunduğu il de 1 Mayıs'ı kutlamaya çıkmayan işçi ve memur sendikaları olduğu sürece işçi kıdem tazminatını, memurun iş güvencesini kaldırılmasının gündeme gelmesi normaldir. Taşeronlar da alanlarda olmadığı zaman kadro talepleri havada kalır" dedi.
Konuşmaların ardından kalabalık söylenen şarkılarla 1 Mayıs kutlamalarını tamamladı. Kutlamalarda herhangi bir olay yaşanmadı. - ORDU