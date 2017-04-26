Ordu'da 1 Mayıs Kutlamaları
Ordu’da 1 Mayıs İşçi Bayramı sendikalar arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle ortak kutlanmayacak.
Ordu'da 1 Mayıs İşçi Bayramı sendikalar arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle ortak kutlanmayacak. Sendikalar, genel merkez tarafından başka illerde düzenlenecek kutlamalara katılırken, Ordu'da sadece KESK Ordu Şubesi kutlama gerçekleştirecek.
1 Mayıs İşçi Bayramın Ordu'da bulunan beş sendikadan üç tanesi il dışında genel merkez tarafından belirlenen illerde kutlamalara katılacak. Tek Gıda-iş Ordu Şubesi bu yıl kutlama yapmazken, sadece KESK Ordu Şubesi il merkezinde yürüyüş ve kutlama yapacak. Eğitim Bir-Sen Ordu Şubesi 1 Mayıs İşçi Bayramı için Afyon'da gerçekleştirilen kutlamalara katılırken, Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi ise Eskişehir'de, Eğitim-İş Ordu Şubesi ise Samsun'da gerçekleşecek kutlamalarda yer alacak. Tek Gıda-İş Ordu Şubesi, işçi çıkartmalarından dolayı meydanlarda olmayacağını açıkladı.
Ordu'daki kutlamayı KESK Ordu Şubesi gerçekleştirecek. KESK, yürüyüş ve tören alanında yapılacak etkinlik ile 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştirecek. - ORDU