Ordu Cumhurbaşkanı'na Hazır
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ziyaret edeceği Ordu'da hazırlıklar tamamlandı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ziyaret edeceği Ordu'da hazırlıklar tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 15: 00'te Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı çevresindeki yollar onarılıp asfaltlanırken, miting meydanındaki ağaçların uzayan dalları da kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının iniş yapacağı Ordu-Giresun Havalimanı'ndan itibaren şehir merkezine kadar 16 kilometrelik karayolu da Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflı afişleriyle süslendi.
ALTINORDU'DA ÖĞLEDEN SONRA OKULLAR TATİL
Altınordu İlçesi'ndeki okullar yarın öğleden sonra tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, öğretmenlerle çeşitli konularda saat 13.00'te toplantı yapılacağı belirtilerek, eğitim öğretimin 13.04.2017 Perşembe günü yarım gün olduğu kaydedildi.
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