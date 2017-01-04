Ordu Çevre Yolu Projesi - Vali Balkanlıoğlu

Vali İrfan Balkanlıoğlu, yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu'nun 1. etabının yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını söyledi.



Vali Balkanlıoğlu, Karacaömer mevkisinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi ve Çevre Yolu Proje Müdürü Naci Asilkazancı'dan yol hakkında bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Balkanlıoğlu, yaklaşık 1 milyar liraya tamamlanacak projede sona gelindiğini belirterek "Bu yol (1. etap) şu anda yüzde 90 seviyesinde tamamlandı. Aksilik olmadığı takdirde Ordu Çevre Yolu'nun birinci etabı, trafiğin yoğun olduğu yaz mevsiminde hizmete girecek." dedi.



Ordu Çevre Yolu'nun kent adına son derece önem arz ettiğine dikkati çeken Balkanlıoğlu, yolun tamamlanmasıyla Ordu'nun trafik sorunuyla gündeme gelmeyeceğini, transit geçiş yapan araçların rahatlıkla yoluna devam edeceğini söyledi.



Vali Balkanlıoğlu, toplam 21,4 kilometreye olan Ordu Çevre Yolu'nun birinci etabı olan 10,7 kilometresinde yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Ordu trafiğinde özellikle de bayramların başlangıç ve bitiş tarihlerinde, günlük 110 bin aracı bulan yoğunluk söz konusu oluyor. Şehir içi trafiği bazen 1,5 saat sürebiliyor. Dolayısıyla yıllık ekonomik kayıp da 30 milyonun üzerinde oluyor. Bu sadece trafikte kaybedilen mazot ve benzin masrafı. Hava kirliliği ve zaman kaybı da cabası. Burada yapılan viyadükler ve tüneller tam anlamıyla bittiğinde, çevre yolu hizmete girdiğinde trafiğin akışına sürat kazandıracak, büyük ekonomik tasarrufun yanı sıra hava kirliliğine de çözüm olacak. İnşallah bütün altyapısı, işaretleri, lambası ve aydınlatmalarıyla yaz mevsimine kadar biteceği yönünde müjdeler var. Çalışmalar bu hızla devam ederse bitmemesi için hiçbir neden yok."



Vali İrfan Balkanlıoğlu, büyük maliyetlere neden olan Ordu'nun trafik problemine neşter vuracak Ordu Çevre Yolu'nun yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile bizzat ilgilenen Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile emeği geçen herkese teşekkür etti.