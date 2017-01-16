Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 1 milyar 100 milyon liralık Ordu Çevre Yolu Projesi tamamlandığında Ordu trafiğinin nefes alacağını ve 1 saatlik şehir geçişinin 10 dakikaya düşeceğini söyledi.



Yılmaz, Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin ile yapımı süren Ordu Çevre Yolu'nda incelemede bulunarak proje müdürü Nacı Asilkazancı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yılmaz, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce başlatılan çevre yolu çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.



Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığına işaret eden Yılmaz, çevre yolunun birinci etabının 2017 yılının ilk yarısında hizmete girmesinin beklendiğini, ikinci etap için ise ihale çalışmalarının başladığını kaydetti.



Yılmaz, heyecanla projenin ilk etabının açılmasını beklediklerini ifade ederek "Karadeniz'in sarp ve geçit vermeyen dağlarında gidiş geliş toplam uzunluğu 19 kilometrelik tüneller, 3 viyadük, 2 alt geçit ve 3 köprülü kavşakla geçilecek Ordu Çevre Yolu tamamlandığında yıllık 30 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanacak. 1 milyar 100 milyon liralık bu dev proje tamamlandığında Ordu trafiği nefes alacak ve 1 saatlik şehir geçişi 10 dakikaya düşecek." dedi.



"Ordu Çevre Yolu olmazsa olmazımız"



Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu'nun, 10,7 kilometrelik ilk etabının yüzde 90'lık bölümünün tamamlandığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:



"Toplam uzunluğu 19 kilometre olan ve 6 tünelle geçilecek proje tamamlandığında, ülke ekonomisine yıllık 30 milyon lira gibi yakıt tasarrufu sağlayacak. Yaz aylarında Altınordu şehir merkezinden geçen transit yoldan günde 100 bin araç geçiş yapıyor ve artık araçlar yollara sığmıyor. Ordu Çevre Yolu bu anlamda olmazsa olmazımız. İnşallah proje kısa sürede hizmete açılacak ve Ordu'dan transit geçiş yapan sürücülerimiz daha rahat edecek. Aynı zamanda konforlu bir seyahatle sevdiklerine kavuşacaklar."



Yılmaz, dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin ilk denize dolgu havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanının 4 katı maliyetteki bu dev proje için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümete ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Yılmaz, Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin ile Ordu Çevre Yolu Projesi'nin yanı sıra Kabadüz-Çambaşı Yolu'nun ikinci etabı, Ordu-Gölköy Yolu, İslamdağ-Korgan ve diğer karayolları yatırımları ile ilgili istişarelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.