Ordu Çevre Yolu Gün Sayıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu'nun bu yılın ilk yarısında hizmete gireceğini açıkladı. Yılmaz, yolun ikinci etabının ihale çalışmalarına da başlandığını söyledi.



Ordu'da yapımına 4 yıl önce başlanan Çevre Yolu'nun birinci etabının 2017 yılının ilk yarısında açılması hedefleniyor. Ordu Çevre Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 saat süren şehir geçişi 10 dakikaya düşecek. Karadeniz'in sarp ve geçit vermeyen dağlarında gidiş geliş toplam uzunluğu 19 km'lik tüneller, 3 adet viyadük, 2 alt geçit ve 3 adet köprülü kavşakla geçilecek olan yol tamamlandığında yıllık 30 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanacak.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Ordu Çevre Yolu Proje Müdürü Naci Asilkazancı, Ordu Çevre Yolu ilgili bilgi verdi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Çevre Yolu'nda tamamlanma aşamasına gelen birinci etabın ardından, ikinci etabın da kısa sürede ihaleye çıkacağını müjdeledi.



İlk etabın yüzde 90'ı tamamlandı



Şehir trafiğine nefes aldıracak Ordu Çevre Yolu'nda çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Yılmaz,"Toplam uzunluğu 21.4 km olan Ordu Çevre Yolu'nun 10.7 km'lik ilk etabının yüzde 90'lık bölümü tamamlandı. Toplam uzunluğu 19 km olan 6 tünelle geçilecek proje tamamlandığında yıllık 30 milyon lira gibi ülke ekonomisine yakut tasarrufu sağlayacak. Yaz aylarında Altınordu şehir merkezinden geçen transit yoldan günde 100 bin araç geçiş yapıyor ve artık araçlar yollara sığmıyor. Ordu Çevre yolu bu anlamda olmazsa olmazımız" diye konuştu.



Havaalanının 4 katı maliyetinde



Ordu Çevre Yolu'nun tamamının 1 milyar 200 milyon liraya mal olacağını belirten Başkan Yılmaz, "Dünyanın 3., Avrupa ve Türkiye'nin ilk denize dolgu havalimanının 4 katı maliyetindeki bu dev proje için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek az" şeklinde konuştu.



Ordu il genelindeki çalışmalar masaya yatırıldı



Karayolları Bölge Müdürü Kerim Keskin ile Ordu il genelinde devam eden yatırımlarla ilgili de istişarede bulunduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bahar aylarıyla birlikte sorunlu alanların tamamlanması konusunda mutabakata vardık. Kabadüz-Çambaşı Yolu'nun ikinci etabı olan 37 km'lik sorunlu kısımdaki çalışmaların hızlandırılmasını istedik. Ayrıca Ordu-Gölköy Yolu, İslamdağ-Korgan ve diğer Karayolları yatırımları ile ilgili istişarelerde bulunduk. İnşallah çalışmalar hızlanarak, Ordu ilimizde Büyükşehir Belediyemizin ve Karayollarının yaptığı çalışmalarla birlikte yolla ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacak" diye sözlerini tamamladı. - ORDU