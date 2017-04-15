Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Belediyede Arama' Haberlerine Tepki

ORDU Büyükşehir Belediyesi, yerel basında ve sosyal medyada 'Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'dan gelen özel ekip tarafından arandığı' yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldığını belirtti.



Perşembe günü Ordu'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi ziyaretini iptal ederek, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Mitingin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde, Ankara'dan kente gelen özel ekip tarafından arama yapıldığı iddiaları yerel basında yer aldı ve bu iddia sosyal medyada hızla yayıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu iddialarla ilgili, belediyenin resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. İddiaların tamamen asılsız ve iftira niteliğinde olduğu vurgulanarak, "Belediyemizle ilgili son günlerde yayınlanan bazı haberler, tamamen asılsız, iftira ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış olup, konunun sonuna kadar takipçisi olunacaktır" denildi.



- Ordu