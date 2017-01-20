Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Bülent Civelek Atandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine vekaleten Bülent Civelek atandı.



Büyükşehir Belediyesinin kurucu yönetim kadrosunda teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 2.5 yıldır bu görevini sürdüren Bülent Civelek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu. Yeni görevini vekaleten yürütecek olan Bülent Civelek, Ordu Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce Ordu İl Özel İdaresi bünyesinde çeşitli birimlerde müdür olarak görev yaptı.



Bülent Civelek'in kimdir?



17 Nisan 1974 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Trabzon'da, lisans eğitimini 1992-1996 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünde tamamladı.



1998-2008 yılları arasında mülga Ordu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra, Ordu İl Özel İdaresi bünyesinde İmar ve Kentsel İyileştirme Birim Müdürlüğü (2008-2013), Ruhsat ve Denetim Birim Müdür Vekilliği (2009-2013) ve Plan ve Proje Müdürlüğü (2013-Mart 2014) görevlerinde bulundu.



2014 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Bülent Civelek, evli ve iki çocuk babası. - ORDU