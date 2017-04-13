Ordu Buluşması"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyle ilgili, "Ben, Kılıçdaroğlu'nun Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçışını hala anlamıyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyle ilgili, "Ben, Kılıçdaroğlu'nun Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçışını hala anlamıyorum. Hala cevap veremedi. Bir cevap versene. Bakırköy Belediye Başkanının evine gittin. Hani sen, 'Darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkarım' diyordun." değerlendirmesinde bulundu.
Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda "Evet Platformu"nca düzenlenen "Ordu Buluşması"nda yaptığı konuşmada Erdoğan, meydanda muhteşem bir kalabalık olduğuna işaret etti.
Erdoğan, dün Erzurum'da, önceki gün Şanlıurfa'da, İzmir'de, İstanbul'da ve diğer kentlerde alanları dolduran kalabalıkları herkesin gördüğünü belirterek, "Artık yüzde 15 ile yüzde 20 ile bu ülkede başkanlık, başbakanlık yok. Yüzde 50 artı 1'i alırsan oraya gelirsin." dedi.
Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde seçilme yaşının 18'e düşeceğini hatırlatan Erdoğan, şunları belirtti:
"Gençler, sizi de kıskanıyorlar. Sizi parlamentoya sokmak istemiyorlar. Biz de diyoruz ki gençler parlamentoya girecek. Bu seçimin asıl önemli olan kararı genç, dinamik bir parlamentonun inşallah ilk tohumlarını atacağız. Sadece erkekler girmeyecek, genç bayanlar da girecek. Onun için bu hesapları altüst edeceksiniz."
Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinde gençlerin 18 yaşında seçilme hakkına sahip olduğunu aktararak, Türk gençlerinin de buna kavuşması gerektiğini söyledi.
"Niye benim ülkemdekileri kıskanıyorsunuz?" diye soran Erdoğan, gençlerin önünü açmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.
"Kaç gün oldu hala cevap yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceye de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kılıçdaroğlu'nun ben Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçışını hala anlamıyorum. Hala cevap veremedi. Bir cevap versene. Bakırköy Belediye Başkanının evine gittin. Hani sen, 'Darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkarım.' diyordun. Versene cevabı. Kaç gün oldu hala cevap yok. Sandıklarda ona gerekli olan soruyu biz soracağız. Otel odalarında, medya patronlarının yalılarında yapılan pazarlıkları biz biliriz. Hükümetlerin yıkıldığı, hükümetlerin kurulduğu dönemler artık bitiyor. Artık hükümeti sandıkta doğrudan millet kuracak. Şimdi bu dönem başlıyor. Diyor ki 'Yasama organı kalkıyor.' Bırak bu yalanları. Yasama organının kalktığı falan yok. Yasama organı daha da güçlü hale geliyor. 'Yasama organını feshetmek' falan, bunu da geç."
-"Bu bir denetim gücüdür"
Anayasa değişikliğinin seçimlerin yeniden düzenlenmesi noktasında cumhurbaşkanına bir yetki verdiğini ifade eden Erdoğan, ancak aynı yetkinin parlamentoda da olduğunu vurguladı.
Erdoğan, cumhurbaşkanının mevcut sistemde yalnızca vatana ihanet suçlaması halinde yargılanabildiğini de anımsatarak, "Yeni dönemde kişisel suçlar sebebiyle de parlamentoda belli çoğunluk temin edilince yine Yüce Divana gidebiliyor. Bu bir denetim gücüdür. Bir de uzlaşma geliyor parlamentoya. Hakimler Savcılar Kurulu, parlamentodaki uzlaşma ile olacak. Şu ana kadar parlamentonun Hakimler Savcılar Kuruluna üye verme yetkisi bile yoktu. Ama şimdi cumhurbaşkanı dört üye verirken, parlamento da yedi üye verecek." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'ın, millet için yeni bir milat olmasını diledi.
- Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana gelişinde konuşma yapacağı platformda Ordulu minikler tarafından çiçeklerle karşılandı.
Yağmur altında ıslanan vatandaşlara görevliler yağmurluk dağıttı. Alana dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı posterler asıldı.
Meydanda, üzerinde Üçüncü Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu "Mücadele etmek zorundayız. Çelik irade, vizyon ve siperden baktığı ufukla yepyeni bir gelecek görebilen liderlerle, bir Allahuekberle aşılamayanı aşan, gidilemeyeni giden, yapılamayanı yapan, delinmeyen dağları delen liderlerle" yazılı pankartlar yer aldı.
Alanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın fotoğrafının yer aldığı "Vatan aşkı diye bir hastalığımız var. Allah yokluğunu göstermesin" pankartı dikkat çekti.
Buluşma dolayısıyla alan çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, denizden, sahil güvenlik ve deniz polisince botlarla tedbir alındı.
Program sonrasında Erdoğan, beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle vatandaşları selamladı.
Programa, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı ile diğer yetkililer katıldı.
(Bitti)