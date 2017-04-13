Ordu Buluşması"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayrağımız üzerinde asla spekülasyon yapılamaz. 780 bin kilometrekare vatan topraklarımızda kimse ameliyat yapamaz. Yaparsa, Tendürek, Cudi, Gabar, Bestler Dereler'de olduğu gibi inlerine girdik, giriyoruz ve gireceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayrağımız üzerinde asla spekülasyon yapılamaz. 780 bin kilometrekare vatan topraklarımızda kimse ameliyat yapamaz. Yaparsa, Tendürek, Cudi, Gabar, Bestler Dereler'de olduğu gibi inlerine girdik, giriyoruz ve gireceğiz. Bunları evelallah bu ülkeden temizleyeceğiz. ya gidecekler ya gidecekler." dedi.
Erdoğan, Evet Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen "Ordu Buluşmasında" yaptığı konuşmada, Kandil, FETÖ ve İmralı'nın "hayır" dediğini belirterek, "Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Öyle mi? Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? 'Kişi sevdikleriyle beraberdir'. Ben de buradan diyorum ki Kılıçdaroğlu saptırma." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hayır diyenlere terörist dedi." ifadesini kullandığını anımsatan Erdoğan, "Hayır. Hepsini anlayışla karşılarım ama bir de uyarma görevimiz var. O görevimizi yapıyoruz, yapacağız. Bilsin. Kandil, İmralı niye 'hayır' istiyor? Bu ülkeyi parçalamak için gayret etmediler mi? Bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlerle beraber olmak herhalde bir ikazı gerektirir değil mi? Yaptığımız bu. Biz uyaralım. Sonra demesinler, 'ama siz bizi uyarmadınız ki'. İşte biz o görevi yerine getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken, "hayırcıların" ona da "hayır" dediğini anlatan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 3 yılda 200 milyon insanın geçtiği Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, Osmangazi Köprüsü'ne de "hayır" denildiğini ama bunlara rağmen bütün eserleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
Şimdi de 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü bunlara rağmen yaptıklarını dile getiren Erdoğan, 25 havalimanının 59 olduğunu, Rize-Artvin havalimanının da Ordu-Giresun havalimanı gibi olduğunu ve temelinin atıldığını söyledi. Erdoğan, "81 vilayette 181 üniversitemiz var. 270 bin derslik yaptık. Eğitim, sağlıkta sıçramalar devam etsin." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün büyük illerde şehir hastaneleri yapılacağını, Mersin, Isparta, Yozgat ve geçenlerde Balıkesir'in açıldığını ve açılışların devam edeceğini anlatarak, "Niye? At binenin, kılıç kuşananındır. Bu millete bu güzellikler yakışır. Bunları yapacağız inşallah. Daha güzelleri olacak." ifadesini kullandı.
"Ya gidecekler ya gidecekler"
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şimdi, Ordu'dan öyle bir ses verelim ki bize kem gözle bakanlar daha fazla rahatsız olsunlar. Tek millet için 'evet' mi? Tek bayrak için 'evet' mi? Tek vatan için 'evet' mi? Tek devlet için 'evet' mi? Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abhazası'yla, Boşnak'ıyla tek millet, 80 milyon tek millet. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim farkımız budur. Alevi, Sünni ayırmadık, bunlar ayırırlar. Bunlar başı açık, başı örtülü ayırdılar mı? Ayırdılar. Benim başörtülü bacılarımı, üniversite kapılarından kovdular mı? Kovdular. Utanmadan, sıkılmadan şimdi yalan söylüyorlar. Bunu siz yaptınız.
Başörtülü kızların babası olarak, kızlarım üniversiteye giremedi bu ülkede. Oğlum imam hatip mezunu olduğu için bu ülkede katsayı mağduru oldu, okuyamadı. Şimdi böyle bir engel var mı? Bunları kaldırdık mı? Başı açık, başı örtülü böyle bir sorun var mı? Biz insan olarak bakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın hakkı, hukuku bizim teminatımızdır ve böyle bakacağız. Sizlerden şimdi sadece başarı istiyoruz.
Bayrağımız üzerinde asla spekülasyon yapılamaz. 780 bin kilometrekare vatan topraklarımızda kimse ameliyat yapamaz. Yaparsa, Tendürek, Cudi, Gabar, Bestler Dereler'de olduğu gibi inlerine girdik, giriyoruz ve gireceğiz. Bunları evelallah bu ülkeden temizleyeceğiz. ya gidecekler ya gidecekler."
"Milletin kafasını bulandırmaya çalıştırıyorlar"
Ordu'nun neye, ne için "evet" dediğini çok iyi bildiğinin altını çizen Erdoğan, "Peki, 'hayır' diyenler niye 'hayır' dediklerini, kimlerle birlikte 'hayır' dediklerini biliyor mu? PKK'nın güdümündeki partinin 'hayır' dediği, FETÖ'nün ve ruhunu 1 dolara satmış olanların 'hayır' dediği, Avrupa ülkelerinin çoğunun 'hayır' dediği bir yerde insan 'hayır' demeye utanır." değerlendirmesini yaptı.
Anayasa değişikliğine karşı çıkanların çoğunun paketin içinde ne olduğunu bilmediğini, en başta anamuhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun bilmediğini söyleyen Erdoğan, "bilmedikleri için de 18 maddelik değişikliğe 180 yalan uydurup, milletin kafasını bulandırmaya çalıştıklarını" ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz bu zatı, geçmişteki icraatlarından tanıyoruz. Onun için ben, bunları artık geçiyorum. Seri bir şekilde şimdi iki günümüzü değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeyeceğiz. Onun için yoğun bir şekilde Ordu'yu takip edeceğim pazar akşamı. Bakalım Ordu'dan ne kadar 'evet' çıkacak? Benim Ordu'dan beklentim şu: Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacığız. AK Parti'ye, MHP, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, CHP'ye gönül veren kardeşlerim, gelin bu birliğimizi bozmayın ve batıya güzel bir cevap verin.
Bakın, bugün batının bütün dergilerinde, gazetelerinde bu kardeşinize yine hepsi büyük bir saldırı içerisinde ama Türkçe'yi bu arada öğrendiler. Bayağı gelişme var. İsviçre'de parlamento binasının önünde olanı biliyorsunuz. Poster... Şakağıma silahı dayamışlar. Bunlar 'hayırcı'. Bunlara gereken cevabı Türkiye'den vermemiz gerekmiyor mu? Beğenirsin, beğenmezsin Erdoğan'ı, sen her şeyden önce bu milletin bir ferdisin. Bunlara gereken cevabı vermek gerekmiyor mu? Onun için pazar günü çok önemli. Biz, maçlarda tribünlerde 'Avrupa Avrupa duy sesimizi' diye çok dinlerdik. İnşallah Avrupa, pazar akşamı sesimizi duyacak. Tam duyacak ve o zaman zaten, 'bu ülke hakikaten tek uğraşılacak ülke değil' diyecekler. Bizler de, 16 Nisan'da inşallah alınacak bu neticeden sonra, Türkiye eski Türkiye değilmiş bunu onlara göstereceğiz."
(Sürecek)