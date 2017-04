Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir taş, Türk milletine ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar taş kesilecekler ve sandığa gömüleceklerdir, hiç endişeniz olmasın." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Ordu Buluşması"nda yaptığı konuşmada, "Sadece terör örgütleriyle değil son yıllarda ekonomide de içeriden ve dışarıdan ayağımıza pek çok çelme takıldı." dedi.



Bu çok yönlü saldırılar karşısında "en iyi savunma hücumdur" anlayışıyla kabuğa çekilmek yerine sahaya girmeye karar verdiklerini belirten Erdoğan, "Terör örgütlerini ülkemizden kazımak için kamudan özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden eğitime kadar her alanda büyük bir mücadele başlattık. Hem FETÖ'yü hem PKK'yı hem DHKP-C'yi hedef alan bu mücadelede kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bakmayacağız çünkü mesele şu veya bu şahsın meselesi değildir. Mesele, ülkenin ve milletin bekası meselesidir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte atılan her adımın hukuk içinde atıldığını ve bundan sonra da hukuk içinde atılmaya devam edeceğini vurguladı.



Türkiye'ye yönelik terör kuşatmasının merkezi haline gelen Suriye'de önemli bir operasyon başlattıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Fırat Kalkanı Harekatı, Kurtuluş Savaşımızından beri, Kıbrıs'tan sonra ikinci defa, hakkımızı, hukukumuzu kendi gücümüzle ve askerimizle aradığımız bir operasyondur. Artık sahada olan Türkiye, masaya çok daha güçlü şekilde oturma imkanına sahiptir. Hani hep sorup duruyorlar ya anamuhalefetin başındaki de soruyor, önce 'Niye gitmediniz, gidin.' diyor, daha sonra 'Orada ne işiniz vardı?' diyor. Akşam başka sabah başka, bir yalan makinesi. 16 Nisan'dan sonra Türkiye, terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere karşı çok daha kararlı bir şekilde karşı çıkabilecek."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet mi?" sorusunu yönelttiği alandakilerden "Evet" yanıtını alması üzerine, "İşte sizin bu evetleriniz var ya bunlar olduğu sürece Allah'ın izniyle onlar yaptıklarına ve yapacaklarına pişman olacaklar." dedi.



Türkiye'nin artık 7 Haziran'daki gibi belirsizlik dönemlerini yaşamayacağını aktaran Erdoğan, "Çünkü Türkiye artık 1990'lı yıllarda koalisyonların yol açtığı kaos dönemlerini yaşamayacaktır. Çünkü Türkiye artık yürütmesiyle yasamasıyla yargısıyla hedeflerine kilitlenmiş bir şekilde yoluna devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan'ın "Ordu, 16 Nisan'da büyük Türkiye için evet mi? 16 Nisan'da güçlü Türkiye için evet mi? 16 Nisan'da müreffeh Türkiye için evet mi? 16 Nisan'da istikrarlı Türkiye için evet mi?" seslenişine alandakiler "Evet" karşılığını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan pazar akşamı, bu bayramı beraber kutlayacaklarını söyledi. Yağan yağmuru kasteden Erdoğan, "Bu rahmet onun müjdecisidir." dedi.



Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çamalan Yaylası'na giden yolun üzerindeki gelin kayalarını ve onun hikayesini biliyorsunuz değil mi? Bu kayalar, baba ahı olan bir gelinin kafilesine benzetilir. İşte bunun gibi bu ülkenin bu milletin ahını alanların da iflah olması mümkün değildir. Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir taş, Türk milletine ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan'da, bu halkın ahını alanlar taş kesilecekler ve sandığa gömüleceklerdir, hiç endişeniz olmasın.



Türkiye istismar siyasetinden çok çekti. Bu millet için taş üstüne taş koymamış nice siyasetçiler sadece belli kesimlerin hassasiyetlerini istismarla yıllarca kendi ikballeri için çalışmışlardır. Halbuki bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz bu millete efendilik yapmadık, efendi olmaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bizim derdimiz var, bizim bu millete aşkımız var, bunun gereğini yerine getiriyoruz. İşte geçtiğimiz 14 yılda neler kazandırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan toplu konuta, adaletten emniyete, enerjiye, gıda ve tarıma yönelik tarihin en büyük yatırımlarını yaptık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya 14 yılda 17 katrilyon lira kamu yatırımı yaptıklarını söyledi. "Bugüne kadar hangi iktidar Ordu'ya böyle bir yatırım yaptı?" diye soran Erdoğan, "Bitenleri bir kenara bırakıyorum, onları günlük hayatınızda zaten kullanıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ordu'nun trafiğine önemli katkısı olacak çevre yolunu bu yıl tamamen bitiriyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan 30 sağlık tesisine ilave olarak Ordu'ya 800 yataklı devlet hastanesini de kazandıracaklarını belirtti.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Kılıçdaroğlu'nun o hani, SKK Genel Müdürlüğü yaptığı hastaneler gibi değil, pırıl pırıl 5 yıldızlı otel gibi Benim Ordulu hemşehrime insanca tedavi imkanlarının sağlandığı hastane ama Kılıçdaroğlu'na sorarsan, o hemen pası siyasilere atıyor. Sen oraya niye geldin ya, senin görevin ne? Genel müdürsün. Sen genel müdür olarak görevini yaptın mı, önce onu söyle. Diyor ki bütçe mütçe. Bütçeyi sen hazırlayacaksın. Hazırlayıp getirip siyasetçinin önüne koyacaksın. Ondan sonra o değerlendirmesini yapacak. ya onay verecek ya da 'Git şunu düzelt' diyecek ama adamın hayatı başka türlü çalışmış. Sadece yan gelip yatmış. Bunlardan bir şey olmaz, hep söylüyorum, ver 5 koyunu kaybeder gelir. 2019 yılı sonuna kadar bu hastane de hizmete girecek."



Ordu'yu da içine alan Doğu Karadeniz Gelişim Projesini, 2019 yılına kadar, 30 milyar liralık bir yatırımla tamamlamayı hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, "16 Nisan 81 vilayeti ile tüm Türkiye için her alanda yeni bir başlangıç olacaktır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da evet çıkmasıyla daha büyük projelerin konuşulacağı, daha büyük yatırımların hayata geçeceği, daha çok insanın istihdam edileceği döneme girileceğini anlattı.



"Şayet Türkiye 1991 yılından beri tek partili dönemlerin istikrarı ile yönetilmiş olsaydı, bugün bulunduğumuz yerin iki kat ilerisinde olacaktık." diyen Erdoğan, 2002'de 3 bin 400-500 dolar olan kişi başına milli geliri 11 bin dolara çıkardıklarını vurguladı.



Erdoğan, eğer tek partili dönemlerin sağlıklı dönüşümü olsaydı bu rakamın 22 bin dolar olacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"İstihdam sayımız 27 milyon değil, 35 milyon olacaktı. 35 milyon olsa fena mı olurdu? Ama bunlardan dolayı işte bunlar olamadı. 16 Nisan'da evet oyu çıkmasıyla hayata geçecek yeni yönetim sistemimiz bu sürecin önü açacaktır, tamam mı? Bizimle benzer şartlara sahip ülkelerin 1960-1970'li yıllarda gerçekleştirdikleri yönetim reformuna biz ancak 2017 yılında kavuşabileceğiz. İşte pazar günü onun adımını atıyoruz. Ordu, 16 Nisan'da evet diyerek 2023 hedeflerine sahip çıkıyor mu? Ordu 16 Nisan'da evet diyerek geleceğine sahip çıkıyor mu, daha büyük projeler ve yatırımlar için nefes tazeliyor mu?"



