Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne PYD ne YPG'yi sınırlarımızda asla barındırmayız. Onlara oralarda devlet kurdurtmayız. Bunu da herkes bilsin. Dünya alem bilsin." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Ordu Buluşması"nda halka hitap etti. Karadeniz'in tarihin her döneminde mazluma, mağdura sahip çıktığını, Karadeniz'in ihaneti, riyakarlığı, arkadan vurmayı asla kabul etmediğini belirten Erdoğan, bunlara tevessül edenlerin Karadenizli'den daima cevabını aldığını söyledi.



Türkiye'nin içeride ve dışarıda birçok tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Şimdi biz Suriye'de Cerablus'tan girdik. Niye? Orada PYD diye bir terör örgütü vardı, bir DEAŞ vardı. Bunları silip süpürmemiz lazımdı. Zira Gaziantep'te 53 kardeşimiz şehit edildi. Artık duramazdık. Gittik, gördük, ziyaret ettik, hemen döndük kararımızı verdik. 'Artık operasyonu yapacağız' dedik. Özgür Suriye Ordusu ile beraber girdik. DEAŞ'ı Cerablus'tan sildik attık, oraya oranın halkını yerleştirdik. Bir taraftan da El Rai'ye girdik. Oradan da DEAŞ'ı attık. Ama durmadık. Tarihte bizim Mercidabık diye okuduğumuz o Dabık var ya, oraya indik. Oradan da DEAŞ'ı attık. Baktık ki yetmiyor, DEAŞ devam ediyor. Nerede DEAŞ? El Bab. 'Oraya da ineceğiz' dedik. El Bab'a indik. El Bab biraz uzun sürdü çünkü önemli bir merkezdi. Orayı da temizledik. Şu anda da El Bab'ta da oranın kendi halkı var. Şimdi Münbiç'i konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu, 'Ne işin var orada?' diye soruyor. Ne işimizin olduğunu öğreneceksin. Biraz daha sabret. Siyaseti öğrendikten sonra herhalde bunu öğreneceksin ama bu da çok geç olacak.



Biz yolumuza inanarak devam ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama mağdurun, mazlumun toprağını da kendilerine teslim edeceğiz. Çünkü buradan bize bir tehdit var. Bu tehdidi ortadan kaldıracağız. Onun için de şu anda gerek koalisyon güçleri gerek Rusya hepsi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerle birlikte bir taraftan da yolumuza devam ediyoruz. Ne PYD ne YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları 'devlet kuracaklar mı' diye soruyor. Haşa. Onlara oralarda devlet kurdurtmayız. Bunu da herkes bilsin. Dünya alem bilsin."



-"Bunun dünyasında birlik, dayanışma yok"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ve bölgede yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı dönemde gözlerini Türkiye'ye dikenlerin, karşılarında 80 milyon vatandaşı, en başta da Karadenizlileri bulacağını dile getirdi.



Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Trablusgarp'ta, Kurtuluş Savaşı'nda vatanına sahip çıkan milletin, bugün de aynı kararlılıkla tetikte beklediğini vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıkmak için darbecilerin önüne geçen kardeşlerinin bu ruhla hareket ettiğini anlattı.



Erdoğan, Marmaris'ten çağrı yaptığını ve bütün milletin meydanlara döküldüğünü anımsatarak, Yeşilköy'e geldiğinde, üzerlerinden F-16'ların, helikopterlerin yoğun şekilde geçtiğini, Birinci Ordu Komutanı, bir-iki bakan ve vali ile değerlendirme yaptığını belirtti. Erdoğan, bu sırada bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanım az önce VIP Salonu'ndan Kılıçdaroğlu geçti" dediğini ifade ederek, "Biz ne oldu, ne gitti bilmiyoruz. İnanın o şekilde bir durumun olduğunu bilseydim, bakışım daha farklı olurdu. Buna rağmen 7 Ağustos'ta kendisini Yenikapı'ya çağırdım. Önce ret cevabı verdi. Daha sonra baskılara dayanamadı, cuma günü bize katılacağını bildirdiler. 7 Ağustos'ta yaptığı konuşmayı inceleyin, aradan 1 hafta-10 gün geçti, Yenikapı ruhunu eleştirmeye başladı. Çünkü bunun dünyasında birlik, beraberlik, dayanışma yok. Fakat bizler; Sayın Binali Yıldırım, Sayın Bahçeli hep birlikte el ele verdik, bu yola yürüdük, yürüyoruz."değerlendirmesinde bulundu.



Parlamentodan yeni yönetim sisteminin AK Parti ve MHP'nin dayanışmasıyla geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, şimdi milletin görevini yapacağını belirtti.



Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır." ifadesinin, 15 Temmuz'da bir kez daha ete kemiğe büründüğünü söyledi.



Kendisinin, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve milletvekillerinin hep beraber 81 ili dolaştığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çünkü her yere gidelim, televizyon kanallarıyla anlatalım, kimse 'ben bilmiyordum, duymadım' demesin. Artık her şeyi öğrendiniz herhalde. 18 maddeyi biliyorsunuz değil mi? Ama birileri halen bilmiyor. Birileri halen muhtarlıkları, lokantaları kapatmaktan bahsediyor. Utanmadan, sıkılmadan 'Başkan 50, 500, bin 500 tane başkan yardımcısı atayacak' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, başbakan olduğumuz zaman 36 bakan vardı, biz bunu 25'e indirdik. Biz devlet nasıl yönetilir bunu biliriz. Ama senin bunlardan haberin yok. Türkiye'yi biz böyle büyüttük, bugüne böyle getirdik.



Denize döndüğünüzde bir şey görürsünüz. Göreve geldiğimizde Samsun-Sarp sahil yolunun yüzde 35'i bitmişti. Biz geldik, sahil yolunu bitirdik. Biz buyuz. Ama sizler gibi yürekli Karadenizli hemşehrilerim, bacılarım olduktan sonra; Akif ne diyor: Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın/Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın/ Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın/ Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. İşte benim vatandaşım, kardeşlerim, tankların önünde durdu mu? Tankların altına yattı mı? Bacılarımı tanklar paramparça etti. Ama onlar kaçmadı, yılmadılar, üzerine üzerine gittiler. Ama onlar bir şey biliyorlardı; ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber. İşte onlar Peygambere yürüyorlardı, bunu biliyorlardı. Ona inanan karşısındakileri pes ettirdi."



(Sürecek)