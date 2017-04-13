Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakın 'Benim bir oyumdan ne olacak' demeyin. Pazar günü herkes sandığa. Kimse bu işi ihmal etmeyecek. Giden gitmeyen herkesi ayıracaksınız, bulacaksınız, sandığa götüreceksiniz." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Ordu Buluşması"nda halka hitap etti.



Yaklaşık iki yıl önce Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılış töreninde Ordulularla buluştuğunu, Türkiye'nin ilk, dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı havalimanlarından olan bu projeyi hizmete sunduklarını hatırlatan Erdoğan, geçen yıl 780 bin kişinin bu havalimanını kullandığını belirtti.



Erdoğan, ilerleyen süreçte Ordu-Giresun Havalimanı'nın gerek Ordululara gerekse Giresunlulara büyük hizmetler vereceğini, ağır sanayi ve gıda sanayinin lokomotif şehri olan Ordu'nun önünde bu havalimanıyla yeni bir dönemin açıldığını vurguladı.



Alandaki vatandaşlar, "Ordu çok daha büyük hizmetler için 16 Nisan'da 'evet' demeye hazır mı? Ordu, çocuklarının geleceği için 16 Nisan'da 'evet' sandıklarını patlatmaya hazır mı?" diye soran Erdoğan'a "Evet" karşılığını verdi.



"Ordu'nun dereleri" türküsünün bir bölümünü hatırlatan Erdoğan, "Ordu bir daha analar evde ağlamasın, bir daha geçmişteki acılar yaşanmasın diye 16 Nisan'da 'evet' diyor mu?" diye sordu. Alandaki vatandaşların "Evet" karşılığı üzerine Erdoğan, "Ordu'ya da böylesi yakışır." dedi.



Kendileri millete hizmet aşkıyla çalışırken birilerinin Türkiye'ye tuzak kurmanın hesaplarını yaptığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Nitekim son iki yılda ülkemizde pek çok hadise yaşandı. 7 Haziran seçimlerinde hiçbir partinin iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamaması üzerine yaşananları hatırlıyorsunuz değil mi? Türkiye'nin zayıf düştüğünü, sendelediğini sanıp üzerimize sırtlanlar gibi saldırdılar. Bölücü terör örgütü çukur eylemleriyle kanlı yüzünü gösterdi. DEAŞ sınırlarımızı taciz etmeye başladı. FETÖ bulanık suda balık avlama hevesine kapıldı. Milletimizden aldığımız destek ve Anayasa'da yer alan yetkilerimizle hemen duruma el koyduk, ülkemizi yeniden seçime götürdük. 1 Kasım'da Türkiye, yeniden istikrarlı bir siyasi iklime girdi ama 4-5 aylık belirsizlik döneminin faturası çok ağır oldu. Bu dönemde başlayan terör eylemlerinde bugüne kadar güvenlik görevlisi ve vatandaşımız olarak bin 300'ü aşkın şehit verdik. Terör örgütlerinin başını ezme yolunda önemli bir mesafe kat etmişken bu defa 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihanetiyle karşılaştık. Bu darbe girişiminde de 249 kardeşimiz şehit oldu."



Ordu'nun terörle mücadelede asker ve polis olmak üzere 17 şehit verdiğini, 15 Temmuz darbe girişiminde 2 Ordulunun şehit edildiğini hatırlatan Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



"İhmal yok ki eze eze gelelim"



Dün İstanbul'da Milli İrade Platformunun düzenlediği toplantıda şehit yakınları ve gazilerle birlikte olduğunu aktaran Erdoğan, onların vakar, metanet ve güçlü duruşlarını gördükçe Türkiye'nin geleceğine olan güveninin arttığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ordu, 16 Nisan'da şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için 'evet' diyor mu? Ordu, 16 Nisan'da gazilerimize olan şükran borcunu ödemek için 'evet' diyor mu? Sakın, 'Benim bir oyumdan ne olacak' demeyin. Pazar günü herkes sandığa. Kimse bu işi ihmal etmeyecek. Giden gitmeyen herkesi ayıracaksınız, bulacaksınız, sandığa götüreceksiniz. Ankara'da, İstanbul'da, nerede akraba, hemşehri varsa arayacaksın. 'Ula Ahmet oyuni kullandun mi' soracaksın. Niye? İhmal yok ki eze eze gelelim. Batıya cevap olacak tamam mı? Unutmayın, bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir vatanı kurtarır. Bir oy da yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. Onun için 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyelim."



Erdoğan, Türkiye'nin teröre karşı çok büyük mücadele verdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:



"20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Şu Ordu'nun dağlarında, Giresun'un dağlarında teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz değil mi? Bunların belini kıracağız. Bunları gömüyoruz, gömeceğiz. O açtıkları çukurlara, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gömdük, gömüyoruz çünkü bu milletin huzurunu kaçıramayacaklar. Bu milleti, bu ümmeti bölemeyecekler, ezanlarımızı susturamayacaklar. Onun için de bunların üzerine gitmek için pazar günü oyumuzu kullanıyoruz."



(Sürecek)