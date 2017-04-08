Ordu Bakan Kılıç Kulüplerin Yönetimiyle Alakalı Atacağımız Adımlar Var

Bakan Kılıç Kulüplerin yönetimiyle alakalı atacağımız adımlar var



ORDU'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yeni sezon için kulüplerle alakalı adımlar atacaklarını belirterek, 'Biz 16 Nisan'ı güzel bir şekilde sonuçlandırdıktan sonra kulüplerin yönetimiyle alakalı atacağımız adımlar var. Sezon sonunu bekliyoruz' dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, karayoluyla Samsun'dan Ordu'ya geldi. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Bakan Kılıç, Ordu'da gerçekleştirilen spor yatırımlarını değerlendirerek, kente 130 milyon TL'ye 22 bin kişilik stadyum yapılacağını, ihalesi ve yer teslimi yapılan, 400 günde tamamlanması planlanan stadyumun da 2018'in sonlarına doğru açılacağını söyledi.



Bir gazetecinin 'Karadeniz'de yapılan stadyumlarla birlikte Karadeniz takımları yeni bir çıkış yakalayabilir mi" sorusunu da yanıtlayan Bakan Akif Çağatay Kılıç, fiziki imkanların önemli olduğunu, ancak şehrin birlik ve beraberliğinin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Fiziki imkanlar sporcularımızın da motivasyonunu artıran, yükselten bir faktördür. Ama, sadece fiziki imkan ve tesis başarı getirmez. Fiziki imkan ve tesisiniz olmazsa tabii ki zorlanırsınız. Tesisi yaptık, otomatik olarak başarı gelecek diye düşünürseniz bu doğru değildir. Çok büyük tesisleri olan, fiziki imkanları olupta dönemsel anlamda zaman zaman sıkıntı yaşayan takımlarımızda olmuyor değil. Bu motivasyonla, şehrin birlikteliği ve beraberliğiyle sağlanacak bir başarıdır. Bir takımın arkasında, eğer şehir bir olursa ve o takımı yönetenler sorumluluk sahibi olursa o zaman başarı gelir. Eğer bu faktörlerden birisi yada ikisi eksik olursa veya hiçbirisi ortada olmazsa siz istediğiniz kadar dünyanın en iyi stadını yapın. Hiçbir başarı elde edemezsiniz' dedi.



ŞEHRİN BİRLEŞMESİYLE BAŞARI ELDE EDİLECEKTİR



Trabzonspor'u örnek vererek diğer Karadeniz takımlarından da şehrin birleşmesiyle başarı elde edilebileceğini ifade eden Bakan Kılıç, 'Şu bir gerçektir; Trabzon'da inşa edilen stadyum bittikten sonra tabii ki yeni yönetimle beraber, futbolcuların da bir araya gelmesi, şehirde birlikteliğin olmasıyla Trabzon bir çıkış yakalamış durumda. Çıkışı yakalamış olan Samsunspor'un Şanlıurfa'da maçı var, inşallah onlarda bir çıkışın içinde olacaklardır, devam ediyorlar. Giresun'da, Ordu'da aynı şekilde şehrin birleşmesiyle bu başarı elde edilecektir' şeklinde konuştu.



KULÜPLER KENDİLERİNE ÇEKİDÜZEN VERMEYE BAŞLAMIŞ DURUMDA



Kulübü yönetenlerin delegelerinden almış olduğu yetkiyi doğru kullanmak durumunda olduğunu, sezon sonunda gelecek sezon için kulüplerle ilgili adımlar atacaklarını da anlatan Bakan Kılıç, 'Yanlış kullanıpta kulüplerini borç batağına sürükleyenlerin de bu anlamda yanlış yaptıklarını dile getirmek isterim. Zaten UEFA ve FIFA'nın ortaya koymuş olduğu finansal kuralları çerçevesinde böyle yaptığınız zaman puan silme, aynı zamanda Avrupa şampiyonaları kupalarından men cezalarına kadar giden ağır yaptırımlar söz konusu. Bundan dolayı kulüpler kendilerine çekidüzen vermeye başlamış durumda. Biz 16 Nisan'ı güzel bir şekilde sonuçlandırdıktan sonra kulüplerin yönetimiyle alakalı atacağımız adımlar var. Sezon sonunu bekliyoruz, sezonun sonuna geldik. Doğru zamanı ayarladıktan sonra yapacağız' ifadelerini kullandı.



BİZ NEYE EVET DEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ, AMA ONLAR NEYE HAYIR DEDİKLERİNİ BİLMİYOR



16 Nisan referandum unda Ordu'dan da yüksek oranda 'evet' oyu beklediklerini kaydeden Bakan Kılıç, 'Anayasa değişikliği önergesini veren bizim grubumuz. Dolayısıyla tüm milletvekillerimizin imzası var altında. Biz bunu inanarak verdik, neye imza attığımızı da bilerek verdik. Diğer bazı siyasi partilerdeki arkadaşlar gibi neye 'hayır' dediklerini bilmiyor onlar, biz neye 'evet' dediğimizi çok iyi biliyoruz? dedi.



Bakan Akif Çağatay Kılıç, ziyaretlerin ardından Karşıyaka ve Durugöl Spor tesisleri ve Ordu'ya yeni stadyum yapılacak olan yerde incelemelerde bulundu.