Ordu Ak Partililer Seçim Sonucunu Havai Fişeklerle Kutladı

Ak Partililer seçim sonucunu havai fişeklerle kutladı



Ordu'da AK Parti İl binası önünde koplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu. Parti binası önünde kurulan platforma çıkan AK Parti Ordu milletvekilleri ve belediye başkanları ile parti yöneticileri birer konuşma yaptı. Daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi. Kutlamalar müzik şöleniyle devam etti.