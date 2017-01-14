Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Anıldı

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.



TYB İstanbul Şubesi'nin Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Muzaffer Doğan'ın yaptığı etkinlikte konuşan Prof. Dr. Servet Armağan, Başgil'i 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tanıdığını, mezun olduktan sonra bir dönem Başgil'in asistanlığını yaptığını anlattı.



Siyasetçi Rasim Cinisli de Başgil'in öğrencisi olma şerefini taşıdığını ifade ederek, Başgil'i İstanbul Üniversitesinde bir konferansta dinlediğini ve kendisinden etkilendiğini söyledi.



Başgil'in çok nazik, kibar ve beyefendi biri olduğunu anlatan Cinisli, "Başgil'i takip etmek o zamanlar öğrenciler arasında bir yarış gibiydi. Tarihe mal olmuş kişiler mutlaka tarihi olaylar içinden çıkarlar. Bazı hadiseler yürek ve cesaret ister. Ali Fuad hoca yürekli büyük bir alimdi ve bir kahramandı. 1. Cihan Harbi'nde 15 genç Kafkasya Cephesi'ne gittiler ancak 3 kişi döndüler. En zor dönemde 4 yıl savaştılar." şeklinde konuştu.



Muhammed Taha Gergerlioğlu ise çocukluk yıllarında babasıyla Ali Fuad Başgil'i ziyarete gittiğini anlatarak, Başgil'in kendisiyle özel olarak ilgilendiğini ve Türkçeyi güzel konuşması konusunda kendisinde öğüt verdiğini söyledi.



Gergerlioğlu, "Babama, 'Bu çocuklar 2 binli yılları görecekler. Çok iyi temel atmamız lazım' diyerek dert yandı. Çok güzel hasbihal ettiklerini hatırlıyorum." dedi.