Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Orca, Bandırma'ya 10 Milyon Doların Üzerinde Yatırım Yapacak
Ara
BİST 92.804 %0,83
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0712 %-0,05
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Orca, Bandırma'ya 10 Milyon Doların Üzerinde Yatırım Yapacak

Orca Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Gül Metozade, Bandırma OSB'ye en az 10 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını belirtti.

Orca, Bandırma'ya 10 Milyon Doların Üzerinde Yatırım Yapacak

Orca Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Gül Metozade, Bandırma OSB'ye en az 10 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gonca Gül, Bandırma, Yatırım