Orca, Bandırma'ya 10 Milyon Doların Üzerinde Yatırım Yapacak
Orca Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Gül Metozade, Bandırma OSB'ye en az 10 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını belirtti.
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