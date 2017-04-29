Baharın gelişi 29 Nisan gecesi, "Orange" partisi ile 360 İstanbul'da kutlanıyor.



Bu yıl unutulmaz Bahar partisinin adresi Alla Tuna ve W2 organizasyonu ile 360 İstanbul oluyor. Birçok uluslararası ödüle sahip 360 Istanbul, tarihi ve kadim Mısır Apartmanı'nın en üst katında yer alıyor. Pencerelerinden görülen ve tarihi yarımadadan köprüye kadar nefes kesen İstanbul manzarası mekanın ambiyansına doğal bir ışıltı katıyor.



Kapılar parti için DJ MGee'nin kıpır kıpır şarkılarını içeren seti ile saat 23: 00'te açılacak. Single çalışmaları geçen yıldan bu yana Sony Müzik Türkiye tarafından yayınlanan Hollandalı genç müzisyen Burçak bahara özel bir performans sunacak. Gece yarısından sonra setin başına geçecek olan ve kulüp partilerinin aranan ismi DJ Queto, dans müzikleri ile gecenin ritmini hızlandıracak. Turuncunun sınırlarını zorlayan dans gösterileri ve özel performanslar eğlenceyi zirveye taşıyacak.



Gelin bu turuncuya bezediğimiz gecemizde baharın gelişini birlikte kutlayalım.



360 İstanbul Kapı Açılış 23: 00



Giriş: 50 TL ( 1 içki dahildir)



Biletler 360 İstanbul gişede



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : 360 İstanbul



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Mısır Apt. No: 163



Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 04: 00: 00



Kategori : Orange Party



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır