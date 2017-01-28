Oramiral Bostanoğlu, Çanakkale'deki Birlikleri Ziyaret Etti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Çanakkale Boğaz Komutanlığında incelemelerde bulundu.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oramiral Bostanoğlu, incelemelerde bulunmak üzere 25-26 Ocak'ta Çanakkale Boğaz Komutanlığı ve bağlı birliklere ziyaret gerçekleştirdi.



Bostanoğlu, Çanakkale'deki temasları kapsamında Kumkale köyünü de ziyaret etti.