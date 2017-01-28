Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Çanakkale Boğaz Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oramiral Bostanoğlu, incelemelerde bulunmak üzere 25-26 Ocak'ta Çanakkale Boğaz Komutanlığı ve bağlı birliklere ziyaret gerçekleştirdi.
Bostanoğlu, Çanakkale'deki temasları kapsamında Kumkale köyünü de ziyaret etti.
Oramiral Bostanoğlu, Çanakkale'deki Birlikleri Ziyaret Etti
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Çanakkale Boğaz Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Çanakkale Boğaz Komutanlığında incelemelerde bulundu.