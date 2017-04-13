Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi Eskişehir'de Başladı

13-15 Nisan 2017 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı ev sahipliğinde, gerçekleşecek olan Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi "7. Bilimsel Toplantısı" başladı.



Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanındaki güncel bilgilerin paylaşılacağı kongrenin açılışında konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, ülkemizde mezuniyet sonrası eğitimde henüz istenen seviyeye gelinemediğini belirtti ve bundan dolayı böyle kongrelerde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Kongrenin organizasyonunda görev alan, destek veren ve katkıda bulunan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, başarılı bir kongre geçirilmesini diledi.



Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Cihat Arkan, çok spesifik konu, konuşmacılar ve davetlilerin bulunduğu böyle bir etkinlikte bulunmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, kongreye katılan herkese başarılar diledi.



Aynı zamanda Diş Hekimi olan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, böyle bir kongrenin Eskişehir'de düzenlenmesinin kendilerini onurlandırdığını söyledi. Belediye başkanı olduktan donra da Diş Hekimi unvanını özellikle kullanmak istediğini belirten Ahmet Ataç, hekimlik duygusuyla belediye başkanlığı yapmanın çok farklı bir duygu olduğunu ifade etti.



ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, böyle bir etkinliğin Diş Hekimliği Fakültesi yeni kurulmuş olan Eskişehir'de düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirtirken, kongreye katkı sunmanın kendilerini gururlandırdığını söyledi. ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin kuruluş ve gelişim süreci hakkında kısaca bilgiler de veren Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, fakültelerinin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini ifade etti. Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu kongreye emek veren herkese teşekkür etti.



ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, üniversitenin en genç fakültelerinden biri olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana eğitim, hizmet, araştırma ve ulusal ağız ve diş sağlığı politikalarında sürekli gelişmeye odaklanarak, evrensel ve etik değerlere sahip diş hekimleri yetiştirme gayretiyle hızla yol aldığını söyledi. Diş Hekimliği Fakültesi'nin alanında önde gelen fakülteler arasında yer almanın yanı sıra, eğitim programları ve teknolojik imkanlar açısından çağı yakalamak için de büyük çaba sarf ettiğini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, halen inşaatı devam eden ESOGÜ Diş Hastanesi'nin yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana yayılan 220 diş ünitesi, 2 genel ametliyathane ve 10 yatak kapasitesi ile Eskişehir ve bölgesine hizmet veren en büyük diş hastanesi olacağını ifade etti. Fakültenin şu anda sahip olduğu imkanlarla yılda 100 bin hastaya hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, tamamlandığında ESOGÜ Diş Hastanesi'nin hem fiziksel kapasitesi hem de teknolojik donanımı ile daha fazla hastaya en yüksek kalitede hizmet vereceğini söyledi. Düzenlenen böyle bilimsel etkinliklerin alanlarında çalışmalar yürüten birbirinden değerli bilim insanlarının bir araya gelmesi, çalışmalarını paylaşması ve çalışmalarının sonuçlarını değerlendirmesi açısından son derece yararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin de organizasyonunda görev aldığı kongrenin tüm katılımcılarına teşekkür etti ve kongrenin faydalı ve verimli geçmesini diledi. Açışın ardından bilimsel programa geçildi. - ESKİŞEHİR