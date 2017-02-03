Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Meclis Üyeleri'ne teşekkür ederek Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan hizmetleri ve projeleri anlattı. - MANİSA
Oral'dan, Başkan Kayda'ya Ziyaret
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.