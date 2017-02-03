Oral'dan, Başkan Kayda'ya Ziyaret

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.

Oral'dan, Başkan Kayda'ya Ziyaret

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Meclis Üyeleri'ne teşekkür ederek Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan hizmetleri ve projeleri anlattı. - MANİSA

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