2000 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında ülkemizi temsil eden ve uzun yıllar TRT'de program sunuculuğu yapmış olan sanatçı Pınar Ayhan, tek kişilik gösterisi "Orada Duruverseydi Zaman" ile karşınızda...



"Fakat ne kadar az şey biliyoruz geçmişimizle ilgili azizim…"



"Bu cümleler bir film karesinden değil; Pınar Ayhan'ın ağzından dökülüyor. Pınar Ayhan, tek kişilik müzikli gösterisi "Orada Duruverseydi Zaman"da, hiç tanımadığınız isimlerle, ya da adını duyduklarınızın farklı yönleri ile tanıştırıyor sizi... Bu gösteri, "keşke orada duruverseydi zaman" dedirtecek kadar güzel anların yaşandığı hikayeleri ve "iyi ki geçmişte kalmış" dedirtecek hüzünlü hatıraları anlatıyor. Kah Çanakkale'den bir öykü olacak bu gösteride, kah ünlü bir yazarın sevgilisine yazdığı bir mektup... Satır aralarında o kadar çok şey gizli ki geçmişin... Üstelik bu hikayelerin hepsi gerçek hayattan. Yalansız, eksiksiz, fazlasız... Olduğu gibi... Fakat her nedense pek az bildiğimiz... Belki de bu hikayeleri öğrenmenin zamanı, şimdi gelmiştir. Ne dersiniz ? Haa küçük bir hatırlatma; en çok da şarkılarını, türkülerini seveceksiniz bu öykülerin ki o şarkıların hepsi öykülerin içinden sızıp bu gösteride yer buldu. "



Proje Tasarım: Pınar Ayhan



Proje Koordinatörü: Gülçin Onbaşıoğlu



Dönem Araştırma ve Metin Yazarı: Banu Mertyürek Güler



Afiş Tasarımı: Aslı Sinman Kutluay



Kostüm Danışmanı: Esra Başıbüyük



Orkestra: Aslı Gültekin (Çello), Bilgin Canaz (Ney), Erdinç Aktuğ (Perküsyon), Evren Kalaycıoğlu



(Piyano) ve Murat Işık (Bağlama/Ud/Buzuki)



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Sahne Ankara



Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı No: 182/235 Panora AVM Kat: 2



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Orada Duruverseydi Zaman



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır