Optimum Kırmızı Beyaza Büründü

Adana Optimum Alışveriş Merkezi (AVM), kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla ziyaretçilerine Türk bayrağı hediye etti.



5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Optimum AVM, bu özel günde ziyaretçilerine sürpriz yaptı. Alışveriş merkezi, ziyaretçilerini Türk bayrağı ile karşıladı. Giriş kapılarında bekleyen görevliler, AVM'ye gelen küçük büyük herkese bayrak dağıttı.



Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla mağaza mağaza dolaşan yüzlerce ziyaretçi, bir süre sonra koridorlarında görsel şölen oluşturdu.



Ziyaretçiler, Adana için önemli bir günde, böylesine anlamlı bir hediye almaktan mutluluk duyduklarını dile getirirken, AVM yönetimine teşekkür etti. - ADANA