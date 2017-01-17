Optimum'da Spor Şenliği

Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen spor şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçiler, alışveriş molasında sporun ve eğlencenin keyfini çıkardı.



MACFit Spor Kulübü'nün Decathlon işbirliğiyle iki seans şeklinde gerçekleştirilen etkinlik, bisiklet egzersizleri ile başladı. İkinci seansta ise katılımcılar, müzik eşliğinde step yaptı. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez koşulu olarak nitelendirilen sporu sevdirmek ve geniş kitlelere yaymak amacıyla düzenlenen etkinliğe, küçük büyük her yaştan ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.



Etkinliğe aktif olarak katılan ziyaretçiler, bir yandan sağlıklı spor yapma yöntemleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirirken, diğer yandan stres atmanın en keyfini yaşadı.



Etkinliği izlemeyi tercih eden ziyaretçiler ise müzik eşliğinde spor yapanların ritmine uyup, alışveriş molalarına renk kattı. - ADANA