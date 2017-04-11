Opetirad

Devlet Konservatuvarı tarafından Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Opetirad

Devlet Konservatuvarı tarafından Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi

Mekan Adresi : Devlet Konservatuvarı

Başlangıç Saati : 12.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Opetirad

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Ergin Orbey, Eskişehir, Konser
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