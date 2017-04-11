Opetirad
Devlet Konservatuvarı tarafından Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Devlet Konservatuvarı tarafından Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi
Mekan Adresi : Devlet Konservatuvarı
Başlangıç Saati : 12.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Opetirad
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads