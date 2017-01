Pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında yapılan çalışmaları bütünleşik pazarlama disiplini ile değerlendiren "The ONE Awards Ödülleri"nde OPET, akaryakıt dağıtım sektöründe yılın en başarılı markası seçildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akademetre tarafından 3'üncü kez düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu.



"İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasını temel alan ödüller kapsamında bu yıl 43 kategori üzerinden değerlendirme yapıldı. İlk olarak saha araştırması ile ilk 5'e kalan markalar tespit edildi. Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda ise 38 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markalar belirlendi.



Akaryakıt dağıtım sektöründe sektör performans ortalaması 00.0 olarak ölçümlenirken, sektör birincisi OPET'in performans puanı 1.04 oldu. Sektörde OPET'ten sonra sıralamaya giren kuruluş 0.29 puan olarak ölçümlendi.



Ödül töreninde, araştırma sonuçlarına göre akaryakıt dağıtım sektörünün en başarılı markası OPET oldu. OPET adına ödülü, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Başkanı Gonca Karakaş'ın elinden aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağca, "Markamızın sektörde ve müşterilerimiz gözünde artan değeri ve bayilerimizle kurduğumuz karşılıklı güvene dayalı iş ortaklığı, başarımızın devamlılığını sağlıyor. Ürün ve hizmet kalitemizi her geçen gün artırarak, bir akaryakıt dağıtım markası olmanın ötesinde müşterimizin kalbinde kalıcı yer edinmek üzere çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz. Bize bu ödülü layık gören müşterilerimize, araştırmayı yapan ve bu geceyi organize edenlere içtenlikle teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.