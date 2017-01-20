Bitlis'te terör operasyonu yapan askerler, Başmaklı köyündeki öğrencilere karne hediyesi verdi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu kapsamında askerin köy öğrencilerine karne hediyesi verdiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca il merkezine bağlı Başmaklı köyünde bulunan Başmaklı İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrencilere karnelerinin dağıtıldığı esnada çeşitli hediyeler verildi. Mont, ayakkabı, boyama kitabı, boyama kalemi, hikaye kitabı gibi hediyeleri asker ağabeylerinden alan öğrenciler, mutluluklarını gizleyemedi" denildi. - BİTLİS
Operasyondaki Askerlerden Öğrencilere Karne Hediyesi
Bitlis’te terör operasyonu yapan askerler, Başmaklı köyündeki öğrencilere karne hediyesi verdi.
Bitlis'te terör operasyonu yapan askerler, Başmaklı köyündeki öğrencilere karne hediyesi verdi.
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