Operasyona Çıkan Komandoların Andı Hainlere Korku Saldı
Operasyona çıkan komandoların andı hainlere korku saldıANKARA - Bölücü terör örgütü mensubu hainlere yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken operasyona çıkan komandoların okuduğu ant düşmana korku sandı.
Operasyona çıkan komandoların andı hainlere korku saldı
ANKARA - Bölücü terör örgütü mensubu hainlere yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken operasyona çıkan komandoların okuduğu ant düşmana korku sandı.
Siirt İlçe Jandarma Taburu Eruh kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik operasyon düzenledi. Kurban kesen Mehmetçiklerin okuduğu komando andı hainlerin yüreklerine korku salarken dosta güven verdi. (UKY-