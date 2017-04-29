Operasyona Çıkan Komandoların Andı Hainlere Korku Saldı
Bölücü terör örgütü mensubu hainlere yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken operasyona çıkan komandoların okuduğu ant düşmana korku sandı.
Bölücü terör örgütü mensubu hainlere yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken operasyona çıkan komandoların okuduğu ant düşmana korku sandı.
Siirt İlçe Jandarma Taburu Eruh kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik operasyon düzenledi. Kurban kesen Mehmetçiklerin okuduğu komando andı hainlerin yüreklerine korku salarken dosta güven verdi. - ANKARA