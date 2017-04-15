Operasyon Sırasında Uçurumdan Düşen Binbaşı Şehit Oldu

Hakkari'nin Yüksekova'da operasyon sırasında uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken 2 uzman erbaş yaralandı.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman erbaş yaralandı. 1 uzman erbaş aranıyor. Yaralıların, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavileri devam ederken, şehit binbaşının naaşı ise memleketine gönderilmek üzere helikopterle Van'a getirildi. - HAKKARİ