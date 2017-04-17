Operasyon bölgelerinde evet oyları arttı



DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'nın hendek ve barikat politikası nedeniyle yoğun terör olaylarının yaşandığını Diyarbakır'ın Sur ve Silvan, Mardin'in Nusaybin, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde "Evet" cephesi oy oranını arttırdı.

Terör örgütü PKK'nın hendek ve barikat politikası yüzünden, 2015 ve 2016 yıllarında yoğun terör olaylarının yaşandığı, operasyonlar nedeniyle aylarca süren sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi ve İdil'de sandıktan "Hayır" oyları yoğunlukta çıksa da, "Evet" cephesi, kesin olmayan sonuçlara göre, bir önceki seçimlere oranla oylarını arttırdı. Sur'da, vatandaşların yüzde 64,9'u "Hayır", 35,1'i "Evet" oyu kullandı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde, AK Parti, MHP ve BBP bu ilçede toplam 20,11 oranında oy almıştı. Söz konusu partilerin içerisinde bulunduğu "Evet" cephesi, ilçedeki oyunu yüzde 14,99 oranında arttırdı. Silvan'da bu oran yüzde 10,1, Nusaybin'de ise yüzde 12 oldu.

Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki artış da dikkat çekti. Cizre'de "Evet" cephesi oyunu 13,1, Silopi'de 15,2, İdil'de ise 14,1 oranında arttırdı.

(MP-Y)