Dönemin en ünlü operasında son zamanlarda çok gizemli olaylar olmaktadır.Operanın sahibi Bay Marko Gizem Ekibine bir mektup yazar ve olayları çözmeleri için ekibi operaya davet eder.Bakalım olaylar çözülecek mi ?





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Yöneten: Elif Venüs TÜKENMEZ



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Yeni Sahne



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Operadaki Gizem



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır