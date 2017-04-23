Operadaki Gizem

Dönemin en ünlü operasında son zamanlarda çok gizemli olaylar olmaktadır.

Operadaki Gizem

Dönemin en ünlü operasında son zamanlarda çok gizemli olaylar olmaktadır.Operanın sahibi Bay Marko Gizem Ekibine bir mektup yazar ve olayları çözmeleri için ekibi operaya davet eder.Bakalım olaylar çözülecek mi ?


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Yöneten: Elif Venüs TÜKENMEZ

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ankara Yeni Sahne

Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Operadaki Gizem

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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