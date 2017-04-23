Operadaki Gizem
Dönemin en ünlü operasında son zamanlarda çok gizemli olaylar olmaktadır.
Dönemin en ünlü operasında son zamanlarda çok gizemli olaylar olmaktadır.Operanın sahibi Bay Marko Gizem Ekibine bir mektup yazar ve olayları çözmeleri için ekibi operaya davet eder.Bakalım olaylar çözülecek mi ?
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yöneten: Elif Venüs TÜKENMEZ
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ankara Yeni Sahne
Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Operadaki Gizem
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io