Opera "Türkiye'nin Renkleri"

Soprano : Aytül BüyüksaraçTenor : Oğuz ÇimenYaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Opera

Soprano : Aytül Büyüksaraç

Tenor : Oğuz Çimen

Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bergama

Mekan : Bergama Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Opera "Türkiye'nin Renkleri"

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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