Opera "Türkiye'nin Renkleri"
Soprano : Aytül BüyüksaraçTenor : Oğuz ÇimenYaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Soprano : Aytül Büyüksaraç
Tenor : Oğuz Çimen
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bergama
Mekan : Bergama Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Opera "Türkiye'nin Renkleri"
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io