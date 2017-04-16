Opera Binasına 'Hayır' Yazan Bez Parçası Asıldı

Almanya'nın Münih kentindeki opera binasının çatısına Türkçe olarak "hayır" yazan bez parçası asıldı.



Opera binasının çatısına asılan iki bez parçasından birinde Almanca olarak "evet" ve "hayır" yazarken diğer bez parçasının iki tarafında "hayır" yazması dikkati çekti.



Sosyal medyadaki bu konuda paylaşılan görüntü ve fotoğrafı çeken ve Münih'te yaşayan avukat Serdar Altuntaş, Türkçe "hayır" yazan bez parçasının Türkiye'deki referandum la ilişkilendirerek bu olayın kasıtlı yapıldığına inandığını belirtti.



Operanın internetteki blog sayfasında ise çatıya asılan Almanca bez parçasındaki "evet" ve "hayır"ın geçen yıl 6 Ekim'den bu yana süregelen "ne takip edecek" temalı etkinlikle alakalı olduğu ve etkinliğin temalarından birinin "evet-hayır-belki"yi neyin takip edeceği sorusunun sanatsal olarak işlenmesi olarak ifade ediliyor.