Opera Binası için yeniden ihaleye çıkılacak

İhale komisyonunun yaptığı incelemelerin ardından alınan karar doğrultusunda, en geç önümüzdeki ay içinde ihalenin yenileneceği açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projesini 'Ulusal Mimari Yarışması' ile belirlediği, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alacak yeni opera binası için bir kez daha yapım ihalesine çıkacak. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen ve 5 firmanın teklif verdiği ihalenin inceleme ve değerlendirme sürecini tamamlayan İhale Komisyonu, sunulan tekliflerin hiçbirini geçerli bulmadı. Komisyon, ihalenin yenilenmesine karar verdi. Cumhuriyet tarihindeki "opera sanatına özel ilk yapı" olacak proje için en geç önümüzdeki ayın sonuna kadar yeni bir ihalenin gerçekleştirileceği açıklandı.