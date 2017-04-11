





Fırsatları Yaratın, Geleceğe Sıçrayın!



Türkiye'den dünyaya açılmak için finansal teknolojiler veya finansal teknolojiler alanına dolaylı da olsa katkı sağlayacağını düşündüğünüz yaratıcı girişim projenizle sizi de Open Talent'ın GarantiPartners tarafından düzenlenen İstanbul ayağına bekliyoruz. Kazanan girişim, Meksika'da gerçekleşecek bölgesel finallerde Türkiye'yi temsil edecek.



Bu sene 9.uncusu düzenlenen Open Talent yarışmasına katılarak girişiminizi global arenada tanıtma şansı yakalamanın yanı sıra Garanti ve BBVA yöneticileriyle tanışma ve yakın çalışma imkanına sahip olacaksınız. GarantiPartners olarak tüm bu süreçte yanınızda olacağız.



Sizi, GarantiPartners çatısı altında 11 Nisan'da düzenleyeceğimiz ve "BBVA Open Talent İstanbul" ile ilgili detayları paylaşacağımız etkinliğimizle ilgili haberdar etmek isteriz. GarantiPartners Girişim Üssü'nde düzenleyeceğimiz etkinliğimizde yapacağımız canlı bağlantı ile BBVA Open Talent yöneticisi Marisol Menendez'e ve Garanti Bankası'nın yöneticilerine sorularınızı sorabileceksiniz.



Ayrıca, yarışmayla ilgili bilgi vereceğimiz bu etkinliğe katılmasının yararlı olacağını düşündüğünüz girişimleri haberdar etmeniz bizi çok mutlu eder.



11 Nisan'da saat 18: 30'da GarantiPartners Girişim Üssü'nde gerçekleşecek etkinliğimizde sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.





Detaylar :İl : İstanbulİlce : ŞişliMekan : GarantiPartners Girişim ÜssüBaşlangıç Saati : 11.04.2017 18: 30: 00Bitiş Saati : 11.04.2017 20: 30: 00Kategori : Open Talent Başlıyor!Tür : SeminerÜcretlimi? : Hayır