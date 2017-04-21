Opel, 3 Yeni Modelini İstanbul Otomobil Fuarı'nda Sergiledi
CARMEDYA.COM – Otomotiv teknolojilerinin baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde “Geleceğe Yakından Bakın” sloganıyla yola çıkan İstanbul Autoshow 2017 kapılarını araladı.
Kaynak: Carmedya.com
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