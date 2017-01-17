Opec: Petrol Fiyatlarında Bu Yıl İstikrar Sağlanacak

Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, 2017 yılında üye devletlerin üretim kısıntısına uymaya devam edeceklerini ve fiyatlarda istikrar sağlanacağını söyledi.



OPEC üyesi Venezuela'yı ziyaretinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ortak basın toplantısı düzenleyen Barkindo, petrol üretiminin sınırlandırılması görüşmelerinde "destekleyici" rol oynadığı için Maduro'ya teşekkür etti.



Maduro ile OPEC'e üye olan ve olmayan üreticilerin aldığı "üretim sınırlandırma" kararının "tam ve zamanında" uygulanması konusunda iyimserliğini koruduklarını vurgulayan Barkindo, "Geçen üç yıl boyunca erişmediğimiz istikrarı üreticiler, tüketiciler ve küresel ekonomi için de olumlu olacak bir şekilde yeniden sağlayacağız; 2017 yılında ekonomilerimizin durumu çok daha iyi olacak" dedi.



Başkan Maduro da, anlaşmanın Venezula'nın ham petrol sepetinin bu yılın ilk yarısında 60 dolara, ikinci yarıda da 70 dolara çıkmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi. - Stockholm