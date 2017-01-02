Opec'in Petrol Üretimini Azaltma Kararı

Suudi Arabistan yönetimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), günlük petrol üretiminin azaltılması yönündeki kararının uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.



Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan ve resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, OPEC ülkeleri arasında istikrar, koordinasyon, işbirliği ve varılan üretimi azaltma anlaşmasının uygulanmasının önemini vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'ın, günlük üretimini 486 bin varil azalttığı kaydedildi.



OPEC ve 11 bağımsız petrol üreticisi ülke, geçen ay günlük petrol üretimini yaklaşık 1,2 milyon varil azaltılması yönünde karar almıştı.