Opec'in Petrol Üretimi Martta Düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimi, mart ayında bir önceki aya göre 153 bin varil azalarak 31 milyon 930 bin varile geriledi.



OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, martta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 226 bin varil azalışla 95 milyon 820 bin varile indi. Martta küresel petrol arzı 2016 yılı mart ayına göre ise günlük 220 bin varil artış gösterdi.



OPEC'in ham petrol üretimi, martta bir önceki aya göre günlük 153 bin varil azalışla 31 milyon 930 bin varil oldu. OPEC'in üretimini düşürmesiyle martta küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,3 oldu.



Martta OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya'da azalırken, en büyük artış Suudi Arabistan'da yaşandı.



Libya'da günlük üretim martta bir önceki aya göre yaklaşık 61 bin varil düştü. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise martta bir önceki aya göre petrol üretimi 41 bin varil artarak 9 milyon 994 bin varile yükseldi. Kartelin ikinci büyük üreticisi Irak ise martta günlük üretimini günlük 8 bin varil düşürdü. Kartel içinde üretimini günlük en çok azaltan Libya'yı, 32 bin varil günlük düşüşle Birleşik Arap Emirlikleri ve yaklaşık 30 bin varille Nijerya izledi.



Küresel petrol talebi artacak



Bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 270 bin varil artışla günlük 96 milyon 320 bin varile ulaşacak.



Bu yıl OPEC'in ham petrol talebi geçen yıla göre günlük 600 bin varil artarak 32 milyon 200 bin varile çıkacak. OPEC dışındaki ülkelerin bu yılki petrol arzı ise geçen yıla göre günlük 580 bin varil artarak 57 milyon 890 bin varili bulacak.



Bu arada, dünyada toplam sondaj kulesi sayısı şubatta 2 bin 65 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 555'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.