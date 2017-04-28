Op. Dr. Emre Karatekelioğlu İdeal Gebelik Süresi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

YAPILAN araştırmaların, korunmayı bıraktıktan sonra ilk 6 ay içinde yüzde 70 -80 oranında gebeliğin gerçekleştiğini göstermekte olduğunu dile getiren Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Emre Karatekelioğlu, ilk 6 ay içinde gebelik oluşmuyorsa dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.



Op. Dr. Emre Karatekelioğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"Kişinin adeti düzensizse yani 22 günden kısa veya 35 günden uzun aralıklarla adet görüyorsa, bu durumda öncelikle adet düzensizliğinin nedeni araştırılmalı. Adet düzensizliği devamlı ise gebelik planlandığı anda bir kısırlık uzmanıyla görüşmeli. Kişi daha önceden üreme sistemi ile ilgili bir operasyon geçirdiyse (Yumurtalık kisti; myom ameliyatı gibi), ya da karın içi organlarla( özellikle apandisit ve bağırsak operasyonları), ilgili bir ameliyat öyküsü varsa 6 ay bekledikten sonra doktora başvurmalı. Daha önce verem yani tüberkiloz hastalığı geçirdiyse, ya da 25 yaşından önce üreme sistemiyle ilgili şiddetli bir enfeksiyon geçirip hastanede yatması gerektiyse daha hızlı davranması gerekebilir. Bu iki tip enfeksiyon özelliklerle tüplerde tıkanıklığa neden olabilir."



"Kişinin annesi, ablası ya da teyzesinin özellikle 40 yaşından önce menapoza girme öyküsü varsa, en azından yumurtalık rezerv durumu kontrol edilmeli. Kişi, hamilelik planlamadan önce endometriosis tanısı aldıysa, 6 ay sonunda doktora başvurmalı. Herhangi bir kanser nedeniyle radyoterapi ya da kemoterapi tedavisi aldıysa bu durum yumurtalıklardaki yumurta hücre sayısında azalmaya neden olabilir. Bu nedenle gebelik planlanan an beklenmeden en azından yumurtalık rezervi kontrol ettirilmeli. Kişinin yaşı 35-38 arasında ise 6 ay sonunda özellikle yumurtalık rezervi açısından kontrol olmalı. Yine bu yaş döneminde myom, rahim içi polpleri gibi problemlerin daha fazla olabileceği unutulmamalı. Yaş 38'in üzerinde ise gebelik planlandığı anda bir uzmanla görüşülmeli. Çünkü bu dönem yumurtalık rezervi ve yumurta hücrelerindeki yapısal ve genetik problemler açısından dikkatli davranılması gerekli bir dönemdir."



- İstanbul